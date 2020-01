Violento schianto con l'auto presa a noleggio: tra i feriti anche un bambino

Violento incidente nel tardo pomeriggio di giovedì a Ravenna, in zona Bassette. Intorno alle 17.45 due turiste 70enni provenienti dalla Germania, che stavano viaggiando su via Giuseppe Bondi da Porto Corsini verso Ravenna a bordo di una Fiat 500L noleggiata in aeroporto, si sono scontrate con una Opel Astra - con a bordo un uomo e un bambino di tre anni - che proveniva dalla loro destra all'altezza dell'incrocio con via Giovanni Bacci.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica: l'uomo e il bambino sono stati trasportati con codice di media gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, la passeggera della Fiat invece all'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità, mentre la 70enne al volante ha rifiutato le cure dei sanitari. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale di Ravenna che ha chiuso il tratto di strada interessato dall'incidente deviando il traffico.

Foto Massimo Argnani