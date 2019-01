Perde il controllo dell'auto e si ribalta in un fondo agricolo: trasportato al Bufalini

E' al vaglio della Polizia Municipale di Ravenna la dinamica di un brutto incidente stradale verificatosi sabato pomeriggio lungo via Canala. Il conducente 34enne di una "Fiat Punto", che procedeva in direzione di Piangipane, per cause ancora in fase d'accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo nel campo che costeggia la carreggiata e capottando.

La richiesta d'intervento al 118 è giunta intorno alle 15.30. Sul posto il personale di "Romagna Soccorso" ha operato con un'ambulanza e l'elimedica, affiancato dai Vigili del Fuoco. Dopo esser stato liberato dall'abitacolo e stabilizzato, il ferito è stato trasportato al centro traumi dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Foto di Massimo Argnani