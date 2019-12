Schianto tra due auto di fronte alla stazione dei bus: due feriti

Schianto nella notte a Faenza. Intorno all'1.40 della notte tra sabato e domenica due auto sono venute a collisione in via delle Ceramiche, di fronte al parcheggio della stazione degli autobus. Secondo le prime informazioni, uno dei due veicoli avrebbe colpito sulla fiancata il secondo per cause ancora in corso d'accertamento. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica. Il ferito più grave è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, il secondo a quello di Faenza con codice di media gravità. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri per aiutare nelle operazioni di soccorso e per i rilievi di legge.