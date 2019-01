Perde il controllo dell'auto e si schianta nel fosso

Ha perso il controllo dell'auto ed è finita nel fossato che costeggia la carreggiata. Una settantenne è stata trasportata col codice di massima gravità all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. L'incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio intorno alle 15.30 a Piangipane, in via Palazza. La donna si trovava alla guida di una "Fiat Punto" e stava percorrendo l'arteria in direzione di via Piangipane, quando, per cause in fase d'accertamento alla Polizia Municipale, è finita nel fosso. Soccorsa dai Vigili del Fuoco e dal personale del 118, non ha mai perso conoscenza. Dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata al nosocomio bizantino.