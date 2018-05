Scia di incidenti senza fine per i motociclisti: sull'Adriatica gravissimo un 56enne

Non c’è pace per i motociclisti sulle strade del Ravennate. Il quarto incidente di rilievo, nel giro di due giorni, è avvenuto questa volta sulla statale Adriatica a Cervia. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,15 di domenica all’incrocio tra la Statale e via Di Vittorio. Qui, secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, una macchina, una Renault Scenic condotta da un 52enne di Savio, stava effettuando una svolta a sinistra in via Di Vittorio venendo dall’Adriatica in direzione Rimini. Nel senso di marcia opposto stava giungendo però uno scooter Yamaha Xmax, guidato da un 56enne di Ravenna.

L’impatto con la fiancata dell’auto è stato violentissimo e il centauro è stato sbalzato in terra. Sul posto si sono portati i soccorritori del ‘118’, giunti anche con l’elicottero delle emergenze. Per far atterrare il velivolo, la Polizia Stradale ha chiuso in entrambi i sensi di marcia la statale Adriatica. L’uomo è stato caricato con un codice di massima gravità e portato all’ospedale Bufalini di Cesena. Presente la Polizia stradale di Ravenna e di Faenza per regolare la viabilità ed eseguire i rilievi per la definizione delle responsabilità. In ausilio anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cervia.