Travolto da un'auto mentre attraversa l'incrocio: ciclista in gravissime condizioni

Ennesmo incidente dopo la lunga scia di sinistri che ha macchiato di sangue le strade ravennati nel periodo pasquale. Martedì mattina, intorno alle 8.15, una Volksvagen Polo che procedeva lungo via Mangagnina da Castel San Pietro verso via Romea si è scontrata con una bicicletta all'incrocio con via Dismano vecchio e via Fusconi. L'anziano ha impattato contro il vetro del parabrezza ed è stato sbalzato dal velocipede ed è rovinato a terra riportando traumi gravissimi.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che hanno trasportato l'anziano al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. L'uomo a bordo dell'auto, invece, non ha riportato particolari traumi o ferite. Sul posto anche la Polizia municipale di Ravenna per i rilievi di legge. La strada è stata chiusa nel tratto interessato dal sinistro per permettere le operazioni di soccorso.

