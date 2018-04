Schianto all'incrocio, donna intrappolata nell'auto: è in gravi condizioni

Ennesimo incidente sulle strade del ravennate. Mercoledì pomeriggio, intorno alle 14, due auto sono venute a collisione a Bagnacavallo sulla San Vitale, all'incrocio tra via Sottofiume Boncellino e la strada che porta a Traversara. Una Fiat 500 condotta da una 33enne di Bagnacavallo, nell'attraversare l'incrocio, si è schiantata contro una Peugeot 106 guidata da una 39enne di Russi che proveniva da Bagnacavallo. Nel violento urto, la 500 si è cappottata su sè stessa e la donna è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo, in stato di coscienza. Per liberarla è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo.

Sul posto si sono precipitati anche i soccorsi del 118 con due ambulanze, auto medicalizzata ed elimedica: la 39enne è stata trasportata con codice di media gravità all'ospedale di Ravenna, mentre la 33enne è stata trasferita in elimedica con codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. I Carabinieri della stazione di Bagnacavallo hanno regolato il traffico a senso unico alternato nel tratto di strada coinvolto nell'incidente. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia municipale della Bassa Romagna. Un altro incidente si è verificato martedì sera su via Delle Industrie, dove uno scooterista è finito contro un palo della segnaletica stradale.

