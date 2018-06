Colpito da un'auto in retromarcia sfonda il vetro con la testa: ciclista in gravi condizioni

Un brutto incidente si è verificato martedì mattina attorno alle 12 nella zona industriale di Alfonsine. Un 53enne che procedeva in sella alla sua mountain bike su via dell'Artigianato in direzione via Stroppata è finito contro un'auto, una Ford Galaxy, condotta da un 58enne che stava uscendo in retromarcia dal parcheggio dell'azienda in cui lavorava. Nel violento urto, il ciclista ha sbattuto contro la parte posteriore destra dell'auto, infrangendo con la testa il vetro del finestrino laterale.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero: il 53enne, rimasto sempre incosciente, dopo essere stato stabilizzato e intubato sul posto è stato trasportato con codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono ritenute particolarmente gravi dai sanitari. Per i rilievi di legge e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia municipale della Bassa Romagna.