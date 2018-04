Violento tamponamento sull'Adriatica, auto vola nel fosso: due feriti

E' di due feriti, di cui uno trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, il bilancio di un tamponamento tra due auto avvenuto nella tarda mattinata di lunedì lungo la Statale 16 Adriatica, all'altezza del chilometro 175+200 sud, a Cervia. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Ravenna, che hanno operato coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cervia e Milano Marittima.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una "Alfa Romeo Giulietta", con due persone a bordo, condotta da un 83enne, si sarebbe fermata nei pressi di una piazzola di sosta, a quanto pare, ma il condizionale è d'obbligo, per effettuare una manovra d'inversione. In quell'istante stava giungendo una "Audi A3", condotta da un venticinquenne, che non è riuscito ad evitare l'ostacolo. A seguito dell'impatto la "Giulietta" è carambolata nel fossato che costeggia la carreggiata, mentre l'Audi si è fermata ad una cinquantina di metri dal punto di scontro.

La richiesta d'intervento alla sala operativa del 118 è giunta intorno alle 12.30. Sul posto il personale di "Romagna Soccorso" ha operato con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica. L'83enne è stato trasportato in ambulanza al "Bufalini" con "codice 2", mentre la passeggera, 79 anni, con il codice di massima gravità a bordo dell'elicottero. Per la messa in sicurezza dei mezzi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervia. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione stradale, regolata con senso unico alternato dai Carabinieri.