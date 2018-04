Rocambolesco scontro tra quattro auto sulla San Vitale, una si ribalta: due feriti

Scontro tra quattro auto nella prima mattinata di sabato sulla San Vitale. Il rocambolesco incidente si è verificato intorno alle 7 tra gli abitati di Sant'Agata sul Santerno e Massa Lombarda nel tratto di arteria che prende il nome di via Ravenna, all'altezza dell'intersezione con via Canalazzo. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale della Bassa Romagna. Nella carambola sono rimaste coinvolte una "Opel Mokka X", condotta da una donna, una "Skoda Octavia", sulla quale viaggiavano due romeni, una "Fiat Punto" condotta da un uomo, ed una "Fiat Panda", con a bordo una giovane, quest'ultima finita ruote all'aria su di un fianco.

Tre dei mezzi coinvolti si sono arrestati nei pressi di via Canalazzo, mentre la "Punto" ad un centinaio di metri di distanza sulla San Vitale, direzione Massa Lombarda. I soccorritori del 118 hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Ad affiancarli i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo, che hanno liberato dall'abitacolo la conducente della "Panda". La ferita, cosciente, è stata trasportata col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Lesioni anche per l'automobilista della "Mokka", portata col codice di media gravità all'ospedale di Ravenna, mentre gli altri tre coinvolti hanno rifiutato le cure dei sanitari.

L'incidente ha comportato la temporanea chiusura del tratto di San Vitale in entrambi i sensi di marcia, con deviazioni sulle vie secondarie indicate dagli agenti della Polizia Municipale. Tra i veicoli in coda anche un autobus con a bordo gli studenti diretti nelle scuole. La situazione è tornata gradualmente alla normalità non appena l'arteria è stata liberata dai veicoli incidentati.