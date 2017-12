Ennesimo incidente tra l'Adriatica e via Dismano: tra i feriti anche un bambino

Ennesimo incidente giovedì mattina all'incrocio tra la statale Adriatica e via Dismano. Poco dopo le 11.30 due auto sono venute a collisione in un violento scontro: un'Audi A4 con a bordo tre persone, che dai primi rilievi pare stesse procedendo da Rimini in direzione Ferrara, si è scontrata con una Toyota Yaris che svoltava a sinistra in via Dismano per entrare a Ravenna. Nel violento urto la Yaris è finita in mezzo alla seconda corsia, mentre l'Audi è stata sbalzata nella corsia che da via Dismano permette di immettersi sull'Adriatica.

Sul posto i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medicalizzata, che hanno trasportato i feriti (tra i quali anche un pediatrico) all'ospedale di Ravenna, tutti con codici di media o bassa gravità. I rilievi sono affidati alla Polizia stradale di Ravenna, coadiuvata dai colleghi di Faenza, mentre per gestire il traffico è intervenuta la Polizia municipale ravennate. La statale è rimasta chiusa per circa un'ora in direzione Ferrara. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Ravenna per aiutare nelle operazioni di soccorso.

GIOVEDI' NERO SULLE STRADE DELLA ROMAGNA

- Incidente sull'Adriatica a Ravenna, ferito anche un bambino - LE FOTO

- Violentissimo schianto al semaforo, grave una donna - LE FOTO

- Travolto sulle strisce pedonali, è in condizioni disperate - LE FOTO