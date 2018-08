Carambola tra auto sull'A14 Bis: in quattro finiscono al pronto soccorso

E' di cinque feriti, nessuno fortunatamente in gravi condizioni, il bilancio di scontro tra due auto avvenuto giovedì sera, poco dopo le 21.30, lungo l'A14 Bis, all'altezza del chilometro 19 direzione Nord. La dinamica della carambola è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Lugo, che ha proceduto ai rilievi di legge. A scontrarsi una "Hyudai Tucson" condotta da una bolognese di 61 anni ed una "Mercedes Classe B" a bordo della quale vi erano due uomini e due donne della provincia di Reggio Emilia.

La peggio l'ha riportata una 61enne, trasportata col codice di massima gravità all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. Lievi lesioni per gli altri coinvolti, un 67enne e due 69enne, che hanno necessitato delle cure dei sanitari del pronto soccorso con "codice verde". Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Presenti per la messa in sicurezza dei mezzi anche i Vigili del Fuoco. Visto l'orario non vi sono state particolari ripercussioni alla circolazione stradale.