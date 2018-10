Travolto da un'auto: ciclista rovina sull'asfalto e perde i sensi, è gravissimo

Anziano ciclista in gravi condizioni dopo esser stato travolto da un'auto. L'incidente si è verificato mercoledì mattina, poco prima delle 9, a San Pietro in Campiano lungo via Petrosa, all'altezza dell'intersezione con via Ripa. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti della Polizia Municipale di Ravenna, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo stava percorrendo via Petrosa con direzione di marcia Cervese-San Pietro in Campiano, quando è stato tamponato e scaraventato a terra da una "Kia Carnival", sulla quale viaggiava una 55enne.

A seguito dell'impatto il malcapitato è rovinato sull'asfalto, perdendo i sensi. Immediato l'intervento del 118, che ha operato con un'ambulanza e l'elimedica. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Anche l'automobilista è dovuta ricorrere alle cure del personale medico, trasportata in stato di shock al "Santa Maria delle Croci" di Ravenna.

Foto di Massimo Argnani