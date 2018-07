Investito da un'auto mentre va in bici: anziano ricoverato in gravi condizioni

Brutto scontro auto-bici nella prima mattinata di giovedì. Poco dopo le 7.30 nella frazione di Isola, a Riolo Terme, un 87enne che percorreva via Molino nuovo è venuto a collisione con un'auto condotta da una giovane. La dinamica e le cause del sinistro sono ancora al vaglio della Polizia municipale dell'Unione della Romagna faentina. L'anziano è rovinato sull'asfalto riportando traumi importanti, per questo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza ed elicottero, e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.