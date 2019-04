Si scontra con un'auto, cade malamente e batte il capo: è in gravi condizioni

Un altro grave incidente sulle strade del Ravennate a 24 ore di distanza dallo scontro costato la vita al 40enne Leone Di Lione. Una ravennate di 78 anni è stata trasportata col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo una collisione con un'auto. Da una prima ipotesi dei fatti (il tutto è tutt'ora al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Ravenna), la vettura, una Suzuki Vitara condotta da un 67enne ravennate, si trovava all'altezza dell'intersezione tra via Val Gardena e via Fontana in procinto di effettuare una svolta, quando sarebbe stata tamponata dalla donna in sella ad una bici.

Nell'impatto la signora è rovinata sull'asfalto, battendo il capo e perdendo conoscenza. Il tutto si è consumato intorno alle 11.10. Immediata la richiesta d'intervento al 118, con i sanitari di "Romagna Soccorso" che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. La 78enne, dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata in gravi condizioni al nosocomio cesenate specializzato in traumi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire alla Polizia Locale di ricostruire la dinamica del sinistro.