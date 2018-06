Rocambolesco schianto: auto finisce nel fosso dopo esser stata tamponata

Rocambolesco tamponamento nel primo pomeriggio di mercoledì a Borello di Castel Bolognese. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Municipale della Romagna Faentina, un "Volkswagen Passat" station wagon ha tamponato una "Fiat Punto" vecchio modello mentre stava percorrendo via Borello in direzione di Castel Bolognese, con l'utilitaria carambolata nel fossato che costeggia la carreggiata. Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per aiutare il conducente rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo. Fortunatamente per il ferito nessuna grave conseguenza fisica. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato all'ospedale di Imola per gli accertamenti del caso. Nessuna ferita per il conducente della "Passat".