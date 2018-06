Scontro con un camion in A14: paura per una giovane madre e figlioletta di 4 anni

Paura per una giovane madre lunedì mattina in autostrada. Il fatto è avvenuto intorno alle 7, poco prima del casello di Faenza. La donna, una 34enne ferrarese, stava percorrendo al volante di una "Fiat 500" il tratto manfredo dell'autostrada A14 Bologna-Taranto in direzione nord, quando, per cause in fase d'accertamento agli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì, si è scontrata lateralmente con un autoarticolato carico di materiale elettrico condotto da un 53enne foggiano. A bordo dell'utilitaria vi era anche la figlioletta della giovane madre, di 4 anni, agganciata al seggiolino posteriore.

Dopo l'urto la "Fiat" si è arrestata contromano sulla destra, con la piccola che ha riportato ferite di media gravità venendo portata con la madre in ambulanza all'ospedale di Faenza. La circolazione stradale ha subìto pesanti ripercussioni sul traffico per le operazioni di soccorso, con code per circa un'ora di due chilometri presegnalate dal personale di Autostrade.