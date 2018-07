Schianto all'incrocio, l'auto finisce contro la porta di una casa e l'anziana resta bloccata

Un brutto incidente si è verificato venerdì mattina, intorno alle 10, a Fiumazzo. Una donna, che percorreva via Valeria dall'Adriatica verso San Savino a bordo di una Dacia Logan, giunta all'intersezione con via Borse è venuta a collisione con una Peugeot 108 alla cui guida c'era una 72enne del posto. Nell'urto ad avere la peggio è stata la donna al volante della Peugeot, che ha ruotato su se stessa finendo la corsa impattando con il muso contro la porta a vetri di un'abitazione di via Borse, mandandola in parte in frantumi.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero da Bologna e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo, che hanno aiutato l'anziana rimasta bloccata nell'auto a uscire dall'abitacolo. La donna, rimasta cosciente, è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto anche la Polizia municipale della Bassa Romagna.