Ennesimo scontro tra auto al solito incrocio di Fiumazzo. Anziano trasportato con l'elimedica al Bufalini

Un alfonsinese di 83 anni è rimasto ferito in uno scontro tra due auto verificatosi poco dopo le 13 a Fiumazzo, nel comune di Alfonsine, in corrispondenza dell'incrocio tra via Valeria e via Borse, già teatro in passato di gravi sinistri. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna, l'anziano stava percorrendo via Borse con direzione di marcia Alfonsine-Voltana al volante di una "Fiat Bravo", quando è venuto a collisione con una "Audi Q2", condotto da un 28enne ravennate, che percorreva via Valeria in direzione della Statale 16 Adriatica.

A seguito dell'impatto la "Bravo" si è arrestata al centro della carreggiata, mentre il "Q2" si è appoggiato sul muro di una vicina abitazione. Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica. L'83enne è stato trasportato col codice di media gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, mentre il giovane è uscito praticamente indenne dall'abitacolo. Presenti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

Foto di Massimo Argnani