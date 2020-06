Scontro auto-moto all'incrocio: centauro soccorso con l'elicottero del 118 in gravi condizioni

In un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica a Marina Romea è rimasto gravemente ferito un centauro. E' l'esito dello schianto che si è verificato intorno alle 18.40 nella località marittima, all'intersezione tra via delle Valli e viale Italia. A entrare in collisione è stata una Ford Mondeo, con a bordo una famiglia di Bologna, e una moto con due persone in sella. L'auto che procedeva verso nord in viale Italia era in fase di svolta a sinistra in via delle Valli quando, per cause di in corso di accertamento da parte della polizia municipale, ha avuto una collisione a sinistra con la moto, che procedeva nello stesso senso di marcia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell'impatto la moto è stata sbalzata in terra e i due occupanti del mezzo, una coppia di Nonantola (Modena) sono finiti disarcionati, in mezzo all'incrocio. A farne maggiormente le spese è stato il conducente della moto, un uomo di 52 anni, soccorso dall'elicottero del 118 e portato con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. La donna che si trovava dietro, 54 anni, è stata invece soccorsa dall'ambulanza e dell'auto medicalizzata e portata anche lei all'ospedale. Illesa, invece, la famiglia sulla Ford Mondeo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi della dinamica.