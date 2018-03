Scontro tra tre auto, una si cappotta su se stessa: disagi al traffico

Tanti disagi al traffico, ma fortunatamente nessun ferito grave. Venerdì mattina, poco prima delle 9.30, lungo via Reale a Camerlona sono venute a collisione tre auto al km 147, all'altezza della stazione di servizio Retitalia. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che una Volkswagen Golf , proveniente da Alfonsine, si stesse immettendo al distrubitore, quando sarebbe stata toccata da una Citroen Xsara proveniente dalla direzione opposta, con a bordo un uomo e una donna. Nell'urto, la Citroen si è cappottata ed è finita contro una terza auto, una Fiat Panda con a bordo due donne.

I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto sul posto con due ambulanze: le due donne a bordo della Panda hanno rifiutato il trasporto in ospedale, mentre il conducente della Golf è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna, così come la coppia a bordo della Citroen, tuttavia le loro condizioni non sembrerebbero destare preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Ravenna per aiutare nelle operazioni di soccorso.

La strada è stata chiusa nel tratto interessato dall'incidente in entrambe le direzioni, cosa che ha provocato la creazione di lunghe code di veicoli: chi proviene da sud viene deviato su via Canala verso Sant'Antonio, mentre chi arriva da nord viene deviato su via Canala verso Piangipane. La Polizia municipale, che sta regolando il traffico, consiglia in particolar modo a chi proviene da sud di uscire prima, se possibile.