Per evitare il ciclista ubriaco finiscono nella scarpata con l'auto

Brutto incidente martedì sera a Savarna. Un'auto con due giovani a bordo, per deviare un ciclista che si sarebbe poi rivelato in stato d'ebbrezza, intorno alle 22 è uscita di strada su via Basilica finendo in una scarpata. Ad assistere la scena sono stati un testimone e un Carabiniere non in servizio che, a bordo della sua auto, ha inseguito il ciclista fino all'abitato di Savarna. Qui l'uomo è stato fermato anche dai Carabinieri di Sant'Alberto, che lo hanno identificato come un tunisino residente ad Alfonsine. Riaccompagnato sul luogo del sinistro, l'uomo è stato sottoposto a prova alcolemica, risultata positiva con un tasso pari a 1,81 grammi per litro. Per tale motivo è stato denunciato a piede libero per la guida di velocipede in stato di ebbrezza. I ragazzi, conducente e passeggero del veicolo residenti entrambi a Ravenna, sono stati accompagnati in ospedale con codice di media gravità.