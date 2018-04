Disperata frenata, poi l'impatto contro l'auto in svolta: scooterista in condizioni critiche

Scooterista in gravi condizioni dopo uno scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto martedì sera, intorno alle 21, in via Circonvallazione Piazza d'Armi, a Ravenna. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Il conducente del due ruote, in sella ad un "Yamaha T-Max" stava percorrendo l'arteria in direzione di via Canale Molinetto, quando si è trovato davanti un "Nissan Qashqai", condotto da un uomo, che, dalla direzione opposta, stava effettuando una manovra di svolta a sinistra. Lo scooterista ha cercato di evitare l'impatto con una disperata frenata, ma inutilmente.

L'urto è stato violento, col "T-Max" andato completamente distrutto, mentre l'uomo è rovinato sull'asfalto, perdendo conoscenza. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 con due ambulanze. Il ferito è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni per consentire i rilievi del caso.