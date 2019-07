Colpisce un'auto in fase di svolta e si schianta contro un palo: ferito uno scooterista

Scooterista trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio, poco dopo le 16.30, in via Sant'Alberto, in un tratto di strada che si procede a senso unico, all'altezza dell'intersezione con via Turati. Per cause al vaglio agli agenti della Polizia Locale, il ferito, un 34enne, è impattato col suo "Scarabeo" contro una "Mercedes" in fase di svolta, per poi finire la corsa contro un palo della segnaletica stradale. Soccorso dai sanitari del 118, è stato caricato in ambulanza e condotto con "codice 3" al locale nosocomio.

Foto di Massimo Argnani