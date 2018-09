Improvvisa inversione a U all'ingresso della Tangenziale innesca la carambola: auto si ribalta

Pare essere un'improvvisa inversione a U ad aver innescato nella prima mattinata di giovedì, intorno alle 8, un incidente stradale all'ingresso della Tangenziale di Forlì, a San Martino in Strada, nel tratto senza i guardrail di separazione che prende il nome di via Della Costituzione. Il conducente di una "Fiat Panda 4X4", una 82enne di Bertinoro, mentre procedeva in direzione della superstrada, si è accostato nella piazzola di sosta per effettuare un'inversione di marcia. Il tutto mentre stava sopraggiungendo una "Hyundai" condotta da una 36enne faentina, che procedeva in direzione monte, che non è riuscita ad evitare l'impatto. L'urto è stato particolarmente violento, ma fortuntamente per entrambi le conseguenze non sono state gravi.

La peggio l'ha riportata l'automobilista della "Panda", finita ruote all'aria. Soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Forlì per le cure del caso. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazioni. Lievi escoriazioni invece per l'altra conducente. Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno provveduto anche a chiudere temporaneamente gli accessi al tratto interessato.