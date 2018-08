Dopo lo scontro precipita nel fosso con l'auto: paura per un'anziana

Ancora un incidente stradale dopo quello che si è verificato nella notte in via Rocca Brancaleone. Intorno alle 14.30 di mercoledì, due auto che procedevano in direzione mare su via Circonvallazione Canale Molinetto sono venute a collisione all'altezza dell'area di servizio Eni. Una Fiat Punto, con a bordo due giovani, si è scontrata lateralmente con una Fiat Uno condotta da una 82enne, che ha poi perso il controllo del veicolo terminando la sua corsa in un fosso a un centinaio di metri dal punto di contatto con l'altro veicolo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed auto medicalizzata: i giovani hanno rifiutato le cure dei sanitari mentre l'anziana, rimasta cosciente, dopo essere stata liberata dalle lamiere dai Vigili del fuoco vista la dinamica dell'incidente e l'età è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La strada è stata inizialmente chiusa al traffico, con la creazione di una coda di veicoli, per circa 30 minuti; successivamente è stata tenuta chiusa una sola corsia in direzione mare e il traffico è stato smaltito velocemente.

