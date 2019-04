Scontro ad alta velocità, due auto finiscono nel fosso: indaga la PolStrada

E' al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Forlì la dinamica di un rocambolesco incidente verificatosi nella mattinata di Pasqua al confine tra i comuni di Cervia e Cesenatico. Il sinistro si è verificato poco prima delle 12 in via Del Confine, ni pressi della base dell'Aeronautica Militare, all'altezza di via Bigonzano. Per cause in fase d'accertamento una "Mini" è venuta a collsione con una "Renault Captur", con entrambi i mezzi che sono carambolati nel fossato che costeggia la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto col medico a bordo ed i Vigili del Fuoco, ma fortunatamente hanno rimediato lievi lesioni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente della "Mini" stava cercando di seminare una pattuglia della PolStrada dopo aver forzato un posto di controllo, impattando contro il malcapitato conducente della "Renault".