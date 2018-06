Carambola tra auto nella corsia di discesa del ponte: due feriti

E' di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto sabato pomeriggio in Via Della Chimica a Ravenna, nel tratto che dalla rotonda di via Mattei conduce al ponte mobile. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Municipale, che hanno operato per i rilievi di legge, si sono scontrate nella corsia di discesa del ponte una "Bmw 118d" condotta da un 29enne ed una "Nissan Micra" sulla quale viaggiava una 46enne. A seguito della collisione i due conducenti hanno riportato lesioni di media gravità. Soccorsi dai Vigili del Fuoco, che li hanno aiutati ad uscire dagli abitacoli, i due feriti sono stati presi in cura dal personale del 118 (che ha operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo). Dopo esser stati stabilizzati, sono stati trasportati all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna per le cure del caso.