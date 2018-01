Schianto frontale nella curva sulla San Vitale: gravi due persone

La curva della San Vitale miete nuove vittime: all'alba di lunedì mattina, poco prima delle sei, una 38enne che procedeva a bordo di una Suzuki Alto da Lugo in direzione Bologna sul tratto compreso tra Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno ha perso il controllo dell'auto, finendo nella corsia opposta e schiantandosi frontalmente contro una Fiat Punto condotta da un 57enne della zona di Imola. I due, le cui condizioni sono parse fin da subito gravi, sono stati soccorsi dal personale del 118 intervenuto con due ambulanze e due auto medicalizzate.

La donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, mentre l'uomo è stato condotto all'ospedale di Ravenna, entrambi con codice di massima gravità. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Massa Lombarda coadiuvati dal Nucleo radiomobile di Lugo, insieme ai Vigili del fuoco di Lugo, che hanno proceduto con la messa in sicurezza dei mezzi e la regolazione del traffico. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso, poi è stata gestita a senso unico alternato per circa due ore.