Scontro tra due ciclisti sull'argine dei Fiumi Uniti: intervengono anche i Vigili del fuoco

Un altro incidente si è verificato venerdì pomeriggio, dopo quello avvenuto a Faenza che ha visto coinvolto un bambino. Due ciclisti sono venuti a collisione nel pezzo di sterrato che va da via Romea sud, a Ponte Nuovo, verso Porto Fuori, all'altezza dell'argine sinistro dei Fiumi Uniti. Nell'urto uno dei due ciclisti è rovinato a terra lamentando forti dolori, pur rimanendo cosciente. Il secondo ciclista, insieme ad altri di passaggio, hanno allertato i soccorsi arrivati sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Il personale medico ha poi raggiunto a piedi l'infortunato a circa 700 metri sullo sterrato dal ponte di Ponte Nuovo verso la foce, poi raggiunti dal personale della squadra volanti della Polizia di stato. Vista la non facilità di trasporto del ferito dalla zona, si è deciso di chiamare anche i Vigili del Fuoco, giunti da via dei Poggi, e di fare intervenire una seconda ambulanza dalla stessa via, che ha poi trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. L'altro ciclista ha rifiutato le cure dei sanitari.