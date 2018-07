Schianto frontale tra due auto a Borgo Montone: due automobilisti in ospedale

Un brutto incidente si è verificato mercoledì, intorno alle 19.15, a Borgo Montone. Due auto che viaggiavano lungo via Fiume Montone Abbandonato, una Volkswagen Polo che andava da Ravenna verso san Marco e una Opel Astra che procedeva in direzione di marcia opposta, all'altezza del civico 418 sono venute a collisione in maniera frontale.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, che hanno trasportato i due automobilisti feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna, uno con codice di media gravità e l'altro con codice di bassa gravità. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni di soccorso e la Polizia municipale di Ravenna per i rilievi di legge e la gestione del traffico. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere i rilievi e i soccorsi.