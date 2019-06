L'Adriatica si macchia di sangue nella notte: auto contro un camion, muoiono due giovani

Due giovani vite spezzate. E' questo il tragico bilancio di uno scontro frontale avvenuto nella nottata tra giovedì e venerdì lungo il tratto cervese della Statale 16 Adriatica. Il dramma si è materializzato poco dopo la mezzanotte, all'altezza del chilometro 172, tra l'uscita delle terme di Cervia e la rotonda delle Saline. A bordo di una "Ford Focus" station wagon viaggiavano tre giovani della provincia di Reggio Emilia: alla guida vi era un 30enne, al fianco un 27enne e nel sedile posteriore un 26enne.

I tre stavano percorrendo la Statale in direzione Rimini. Improvvisamente, per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale di Cervia, il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo, scartando verso sinistra mentre stava sopraggiungendo un camion corriere condotto da un 60enne marchigiano. L'autotrasportatore non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro nonostante una disperata frenata. L'impatto della "Focus" contro il mezzo pesante è stato violentissimo. La vettura si è trasformata in un ammasso di lamiere: il 30enne e il 26enne sono deceduti sul colpo.

L'altro giovane è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco ed affidato alle cure dei sanitari del 118, che l'hanno trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Al personale del 115 del distaccamento di Cervia il triste compito di estrarre i corpi senza vita dei due ragazzi ed avvolgerli in due lenzuoli.

La strada è stata a lunga chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. Nessuna conseguenza fisica per il 60enne. I sanitari del 118 hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo, mentre i Vigili del Fuoco anche con un camion gru. Presenti anche gli addetti dell'Anas per la pulizia della carreggiata ed i Carabinieri di Cervia per coordinare la viabilità.

Foto di Massimo Argnani