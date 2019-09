Scontro frontale tra due auto: tra i feriti anche due bambini

Brutto incidente stradale nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 16, a Classe. Una Toyota Rav4 con a bordo due uomini e due donne modenesi, tutti di circa 60 anni, e un cagnolino, mentre procedeva in direzione Classe sulla rampa d'accesso di via Stradone verso la Classicana ha impattato frontalmente con una Fiat Multipla, condotta da una donna di Porto Fuori e con a bordo anche il figlioletto e un amico del figlio.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con 4 ambulanze ed elicottero, ma viste le condizioni di bassa-media gravità di tutti i feriti si è deciso per il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna in ambulanza. Sul posto per aiutare nei soccorsi e nella messa in sicurezza dei mezzi, oltre alla Polizia locale di Ravenna, anche i Vigili del fuoco con partenza e autogru.

Foto Massimo Argnani