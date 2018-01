Invade la corsia opposta e si schianta contro un'auto: giovane finisce in ospedale

Brutto incidente a Savio martedì mattina, intorno alle 9.15. Una 24enne, che stava viaggiando su via Camillo Torres verso Castiglione di Ravenna a bordo della sua Fiat Punto, ha improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta, schiantandosi frontalmente contro una Citroen Berlingo condotta da un75enne che procedeva in senso contrario. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, sulla quale sta indagando la Polizia municipale di Ravenna. In seguito alle lesioni subite, la giovane è stata soccorsa dal personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata e subito trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, per aiutare nelle operazioni, anche i Vigili del Fuoco di Ravenna.