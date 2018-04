Schianto frontale all'uscita dalla statale: ferita trasportata in ospedale in elicottero

Ancora un incidente sulle strade del ravennate, dopo quello di mercoledì mattina in zona Bassette e quello di mercoledì sera a Sant'Agata sul Santerno. Giovedì mattina, poco dopo le 12.30, due auto si sono scontrate frontalmente su via Ragazzena, all'altezza dello svincolo della statale Adriatica e dell'abitato di Savio. Una Kia Sportage condotta da un 70enne marchigiano, che si stava immettendo dall'Adriatica su via Ragazzena in direzione Castiglione di Cervia, si è schiantata contro una Peugeot 106 guidata da una 45enne della zona che procedeva su via Ragazzena da Castiglione verso Savio.

Nell'urto tra i due mezzi la donna ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata con codice di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena dall'elicottero del 118, tuttavia le sue condizioni non sembrerebbero destare particolari preoccupazioni. Il 70enne, invece, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna in ambulanza con codice di bassa gravità. La Polizia municipale di Cervia, intervenuta sul posto per i rilievi di legge, ha chiuso il tratto di strada interessato dal sinistro per permettere i soccorsi e i rilievi.