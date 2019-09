Scontro frontale sulla Naviglio mentre va al lavoro: gravi traumi per una 28enne

E' di due feriti il bilancio di uno scontro frontale tra auto avvenuto domenica mattina, poco prima delle 7, sulla provinciale Naviglio, a Bagnacavallo. Coinvolte nel sinistro una 28enne, che, al volante di una "Fiat 500", si stava recando al lavoro, ed una "Kia Sportage" a bordo della quale viaggiava una 57enne di Argenta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane stava procedendo in direzione di Bagnacavallo, quando, per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri del Radiomobile di Lugo - coadiuvati dagli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna - si è scontrata col suv proveniente dalla direzione opposta.

L'impatto è avvenuto a poche centinaia di metri dal passaggio a livello, nei pressi dell'azienda Zani. La peggio l'ha riportata la ragazza, trasportata con l'elimedica al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è comunque in pericolo di vita. Lesioni di media gravità per la 57enne, trasportata in ambulanza al "Santa Maria delle Croci". Per consentire le operazioni di soccorso (sul posto il 118 ha operato con l'elimedica arrivata da Bologna, due ambulanze e l'auto col medico a bordo), la strada è stata chiusa al traffico per circa trenta minuti, con le pattuglie presenti che hanno regolato in un secondo momento la circolazione con senso unico alternato.

Fotoservizio di Massimo Argnani