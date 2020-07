Scontro frontale sulla Romea Nord, tre feriti: strada chiusa e traffico congestionato

Romea Nord bloccata nel tardo pomeriggio di domenica a seguito di un incidente stradale verificatosi poco dopo le 18 all'altezza del chilometro 53. Per cause in fase d'accertamento agl agenti della Polizia Locale di Ravenna, si sono scontrate frontalmente una "Citroen C4" con a bordo una coppia e che procedeva in direzione Venezia ed una "Seat Ibiza" che proveniva dalla direzione opposta. A seguito della collisione la "Seat" si è intraversata con la parte anteriore sinistra sventrata del pneumatico, mentre la "Citroen" è carambolata fuori strada, concludendo ruote all'aria su di un fianco.

Nonostante la dinamica del sinistro, nessuno dei coinvolti ha riportato gravi lesioni. Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con due ambulanze, affiancati dai Vigili del Fuoco di Comacchio (quelli di Ravenna erano impegnati in un incendio di sterpaglie). Inevitabili le ripercussioni al traffico, particolarmente intenso per il rientro dopo la giornata al mare.

Foto di Massimo Argnani