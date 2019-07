Scontro frontale tra auto: tre feriti, grave un trentenne

È di tre feriti, di cui uno trasportato con l'elimedica all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, il bilancio di uno scontro frontale verificatosi nel tardo pomeriggio di domenica in via Del Pero, a Bizzuno. Per cause al vaglio agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, si sono scontrate una "Renault Scenic" ed una "Ford Fiesta". Al volante della "Renault" vi era un 42enne algerino, mentre accanto un 27enne. La vettura procedeva in direzione di Fusignano, quando, un corrispondenza di una curva, è avvenuto lo scontro con la "Ford" condotta da un 30enne di Bagnacavallo. L'allarme è scattato poco dopo le 19. Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con l'elimedica, due ambulanze e l'auto col medico a bordo. La peggio l'ha riportata il 30enne, trasportato al Bufalini. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Foto Facebook Polizia Locale Unione dei Comuni della Bassa Romagna