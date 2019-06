Auto si scontra frontalmente e finisce schiacciata sotto un trattore: tre morti sulla Reale

La Reale torna a macchiarsi di sangue. E' drammatico l'esito di uno scontro frontale tra un'auto ed un trattore. L'incidente, verificatosi nel primo pomeriggio di sabato poco dopo le 15, è costato la vita a tre persone. La sciagura si è consumata a Glorie di Mezzano, in corrispondenza dell'incontro tra la Reale e via Ferrovia. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale, che hanno proceduto ai rilievi di legge.

Secondo una prima ricostruzione, una "Fiat Punto" con a bordo tre persone stava percorrendo l'arteria in direzione Ferrara, quando è avvenuto lo scontro col trattore, un "John Deere" che proveniva dalla direzione opposta. Pare che l'auto abbia invaso la corsia opposta a seguito di un'improvvisa perdita di controllo: Nell'impatto la vettura è rimasta schiacciata sotto il mezzo agricolo e gli occupanti sono deceduti sul colpo. Inutile la corsa disperata sul posto dei sanitari del 118, che hanno operato con due ambulanze e l'elimedica.

Per sollevare l'auto rimasta intrappolata sotto il camion i Vigili del Fuoco hanno operato anche con la gru. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire il recupero delle salme e la rimozione dei veicoli incidentati.