Scontro frontale tra auto in via Attilio Monti: forti disagi in zona ponte mobile

Forti disagi giovedì mattina all'altezza del ponte mobile, zona Bassette, per uno scontro frontale tra due auto verificatosi poco dopo le 13 in via Attilio Monti. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale di Ravenna si sono scontrati una "Suzuki Alto", condotta da un'anziana, ed una "Audi A6", con a bordo un uomo. La donna stava percorrendo l'arteria con direzione di marcia Via Trieste - Via Baiona, quando è impattata contro la berlina proveniente dalla direzione opposta.

Nell'urto l'Audi si è arrestata al fianco destro della carreggiata, mentre la "Suzuki" ha compiuto un mezzo testacoda, occupando la carreggiata. La peggio l'ha riportata l'anziana, trasportata al pronto soccorso del "Santa Maria delle Croci" con un codice di media gravità. Indenne l'altro conducente. I sanitari del 118 hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Forti le ripercussioni al traffico, deviato su percorsi alternativi.