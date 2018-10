Tragedia all'incrocio pericoloso: scontro con un'auto, muore sbalzato dall'apecar

E' un incrocio più volte segnalato per la sua pericolosità a Ciribella. Domenica mattina l'intersezione tra via Fiumazzo e via Rotaccio è stato teatro di un tragico incidente costato la vita all'81enne Vittorio Piva. Il sinistro si è verificato poco prima della 10. Piva si stava recando a Passogatto dove avrebbe dovuto presentare il libro "Fatalità o miracoli". La vittima si trovava alla guida di una "Ape Car": secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dalla Polizia Municipale della Bassa Romagna, l'anziano stava percorrendo via Fiumazzo con direzione di marcia Lugo-Passogatto.

Giunto in corrispondenza dell'intersezione con via Rotaccio, si è scontrato con una "Madza Premacj", condotta da un 69enne di Voltana, che proveniva dalla direzione opposta. A seguito dell'impatto l'81enne è sbalzato dal mezzo, morendo sul colpo. Tempestivo l'intervento del 118, con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma non c'è stato nulla da fare. Illeso l'altro conducente, sottoposto agli esami specifici del caso. Presenti anche i Vigili del Fuoco. La circolazione è proceduta a senso unico alternato, senza particolari problemi.

Foto di Massimo Argnani