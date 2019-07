In sella ad una moto tampona un autocarro: trasportato al Bufalini con l'elimedica

Ha tamponato un autocarro per poi rovinare malamente sull'asfalto. Un 71enne è rimasto ferito in modo grave in un incidente verificatosi lungo la Brisighellese nel tratto che prende il nome di via Faentina, all'altezza dell'intersezione con via Fornace. Il fatto è avvenuto poco dopo le 9.30 nel comune di Brisighella. Per cause in fase d'accertamento agli agenti dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'anziano, in sella ad un motociclo, si è scontrato con un autocarro dal peso inferiore ai 35 quintali sul quale viaggiava un cinquantenne. A seguito dell'impatto è caduto sull'asfalto, riportando gravi lesioni, ma senza perdere conoscenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica giunta da Ravenna. Dopo esser stato stabilizzato, l'anziano è stato caricato a bordo dell'elicottero di soccorso e trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.