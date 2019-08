Auto vola contro la recinzione di una casa dopo uno scontro: tra i feriti una bimba di 7 mesi

Pauroso incidente stradale sabato pomeriggio all'incrocio tra la Provinciale Felisio e via Ripe di Cotignola, a Lugo. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna, si sono scontrati una "Volkswagen Golf", con a bordo un lughese di 41 anni, la compagna e i due figli di 6 anni e 7 mesi, ed un "Fiat Scudo Multijet" condotto da un 35enne. Al momento del sinistro la "Golf" procedeva lungo la provinciale in direzione Faenza, mentre il furgone proveniva da via Ripe di Cotignola.

Al seguito dell'impatto l'auto è finita nel cortile di un'abitazione, abbattendo anche alcuni cartelli stradali e la recinzione che costeggia l'area privata. Sul posto il personale del 118 ha operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo, affiancati dai Vigili del Fuoco. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Lugo: con codice 2 la bimba di 7 mesi e il 41enne, con lievi ferite il 35enne. La viabilità è stata regolata con senso unico alternato, senza particolari ripercussioni.