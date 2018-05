Travolta mentre attraversa sulle strisce: grave una 37enne

Investita mentre stava attraversando sulle strisce. Una 37enne è stata trasportata con il codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'incidente si è verificato sabato mattina, intorno alle 10, in viale Alberti. A travolgere la malcapitata è stata una "Fiat Panda", con a bordo una coppia di ottantenni, che percorreva l'arteria con direzione di marcia viale Randi - Ponte Nuovo. La giovane ha sbattuto contro la parte bassa del parabrezza della vettura lato passeggero, rovinando per terra.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Ad agevolare le operazioni di soccorso anche una pattuglia in transito dei Carabinieri della Compagnia di Ravenna, che ha coordinato anche la viabilità in attesa dell'arrivo della pattuglia della Polizia Municipale. La dinamica dei fatti è stata ricostruita dagli agenti del reparto infortunistica, che ha anche regolato la circolazione stradale, rallentata in direzione di Ponte Nuovo. Sempre cosciente, la 37enne è stata trasportata al "Bufalini".