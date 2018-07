Scontro tra uno scooter e due bici a due passi dalla stazione ferroviaria

Incidente a due passi dalla stazione ferroviaria martedì sera. Poco prima delle 19, uno scooter Honda 300 condotto da una donna che procedeva lungo viale Pallavicini, da via Candiano verso la stazione, all'altezza del sottopasso ferroviario è venuto a collisione con due biciclette che percorrevano la strada nella stessa direzione alla sinistra dello scooter e che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero sbandato finendo contro il veicolo. I due giovani ciclisti e la donna, tutti feriti in maniera lieve, sono stati trasportati con codici di media-bassa gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna. La Polizia municipale di Ravenna, intervenuta sul posto, ha chiuso via Pallavicini per circa mezz'ora per permettere i soccorsi del 118, giunti sul luogo del sinistro con due ambulanze e auto medicalizzata, e i rilievi di legge. Ancora da chiarire perchè i due ragazzi non si trovassero nella pista ciclabile che costeggia la strada.