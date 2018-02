Scontro tra due mezzi: chiuso un tratto della Statale "Tosco-Romagnola"

A causa di un incidente, la Statale 67 ‘Tosco Romagnola’ è stata provvisoriamente chiusa al traffico lunedì mattina fra il chilometro 209 e il chilometro 213, con il traffico in entrambe le direzioni deviato sulla viabilità comunale. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto due veicoli leggeri. Sul posto sono presenti il personale dell’Anas, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale per consentire la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione il prima possibile. Per agevolare il flusso del traffico, la strada è stata aperta a senso unico alternato.