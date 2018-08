Scontro tra auto e modo, ad avere la peggio è stata una centaura

Grave incidente quello che, nel primo pomeriggio di domenica, si è verificato lungo la provinciale Canaletta di Sarna che conduce da Faenza verso Brisighella. Il sinistro è avvenuto verso le 13.30 quando una Ducati Multistrada, sulla quale viaggiava una coppia, è venuta a collisione con una vecchia Fiat 500 guidata da una straniera. La carambola sul rettifilo, dopo via Germana, si è verificata coi due mezzi che procedevano in sensi opposti. I centauri sono stati sbalzati dalla sella e rovinati sull'asfalto. A dare l'allarme è stata una coppia di amici, che viaggiava coi feriti, i quali hanno allertato il 118. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'auto medicalizzata coi sanitari che hanno prestato le prime cure ai centauri. Mentre l'uomo presentava lesioni di media gravità, per le quali è stato trasportato al pronto soccorso di Faenza, ad avere la peggio è stata la compagna che, vista la criticità delle sue condizioni, ha spinto i sanitari ad allertare l'eliambulanza da Ravenna. Stabilizzata sul posto, la donna è stata poi trasferita d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Sono in corso gli accertamenti, da parte delle forze dell'ordine, per ricostruire la dinamica del sinistro.