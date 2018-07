Scontro tra auto, ferita una 43enne: interviene anche l'elimedica

Una 43enne è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di domenica in via Firenze, a Quartolo di Brisighella. Secondo una prima ricostruzion e dei fatti effettuata dalla Polizia Municipale, un "Range Rover Evoque", sul quale viaggiava in direzione Faenza una famiglia (con due figli minori), ha urtato una "Opel Agila" che proveniva dalla direzione opposta, per poi collidere contro una Subaru Impreza", che procedeva in direzione monte. Quest'ultima auto è finita nel fossato che costeggia la carreggiata, mentre l'"Evoque" è finito contro la recinzione di un'abitazione.

Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica. La 43enne, dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Lievi lesioni per il compagno della donna che si trovava alla guida ed i figli, che si trovavano seduti sul sedile posteriore con le cinture di sicurezza. La strada è stata chiusa al traffico per circa un'ora.