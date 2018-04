Scontro tra una vettura e due centauri, i motociclisti finiscono in ospedale

Grave incidente, nel tardo pomeriggio di domenica, a Faenza sulla via Emilia Levante che ha visto due centauri scontrarsi con una vettura. Il sinistro si è verificato verso le 19.35 all'altezza dell'hotel "Cavallino" quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale, i motocilisti sono stati scaraventati sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze e l'auto medicalizzata, con i sanitari che hanno prestato le prime cure ai feriti dei quali, al momento, non sono state fornite le generalità. Il più grave è stato trasportato al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima urgenza mentre, il secondo coinvolto, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Forlì.