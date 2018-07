Scontro tra uno scooter ed un trattore: paura sulla Ravegnana, un ferito

Paura nel primo pomeriggio di mercoledì lungo la Ravegnana, tra Ghibullo e Coccolia, per un incidente stradale che ha visto coinvolto uno scooterista. La dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle 14.15, in corrispondenza dell'ingresso di "Villa Monaldina", è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale, che hanno operato col supporto della Polizia Municipale. Per cause ancora da chiarire, lo scooterista, in sella ad un "Bmw", si è scontrato con un trattore con rimorchio botte. Nell'impatto è rovinato sull'asfalto, riportando un trauma ad un piede. Soccorso dai sanitari del 118, che sono intervenuti con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. Non è in pericolo di vita. Lievi le ripercussioni al traffico.